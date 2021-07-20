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Досуг20 июля 2021 8:58

В музее Владимира Серова в Тверской области открывается новая экспозиция

Зрителям впервые представят редчайшие работы из фондов Тверской областной картинной галереи
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Выставка будет открта до 13 сентября Фото: vk.com/tvergallery/Афиша

Выставка будет открта до 13 сентября Фото: vk.com/tvergallery/Афиша

21 июля в музее Владимира Серова в поселке Эммаусс в Калининском райне Тверской области открывается обновленная выставка "Владимир Серов – художник, которого мы не знали". Зрителям впервые представят редчайшие работы из фондов Тверской областной картинной галереи и личного собрания семьи Серовых: портреты и пейзажи, написанные мастером в Эммауссе в 1937-1939 годах, а также портреты родных художника.

Выставка будет открыта до 13 сентября по адресу: пос. Эммаусс, д.29. Подробную информацию можно получить по телефону: (4822) 37-84-32.