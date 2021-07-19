Двухлетний мальчик выпал из окна на москитной сетке в Тверской области

Ребенок упал на траву на москитной сетке Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло вечером, 19 июля, в поселке Максатиха. О случившемся сообщили следователям регионального СКР.

Известно, что двухлетий мальчик выпал из окна второго этажа. Он облокотился на москитную сетку и упал на траву. В результате падения ребенок получил легкие травмы. Его осмотрел врач и отпустил домой.

По данному факту Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.