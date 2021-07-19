На время молитвы по случаю мусульманского праздника в Твери ограничат движение у мечети

20 июля мусульмане отметят Курбан-байрам Фото: Дмитрий МИТИН

В Твери 20 июля, на время молитвы по случаю праздника Курбан-байрам, у мечети ограничат движение и парковку транспорта.

Запрет будет действовать с 6:00 до 10:00 утра по Смоленскому переулку, на участке от улицы Рыбацкой до улицы Вагжанова; по улице Вокзальной, на участке от Смоленского переулка до дома №8 на улице Вокзальной.

По улице Советской, на участке от Смоленского переулка до Татарского переулка, будет ограничена парковка автомобилей.

Распоряжение опубликовано на сайте администрации Твери.

Курбан-байрам или праздник жертвоприношения - главный праздник исламского календаря. С утра мусульмане совершают полное омовение, надевают чистую и праздничную одежду и идут на намаз в мечеть. После праздничной молитвы читается проповедь.

В домах совершается обряд жертвоприношения. В этот день принято ходить в гости, поздравлять друг друга с праздником и раздавать угощения.

Праздник завершится 23 июля.