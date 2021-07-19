В Тверскую область поступила очередная большая партия доз вакцины от коронавируса

В регион продолжает поступать партии доз вакцины. Фото: ПТО

В наш регион доставили еще 34 283 дозы вакцины от COVID-19. Какой именно не сообщается, но вероятней всего это "Спутник V". По информации от областного правительства, в ближайшее время запланирована поставка еще 34 650 доз.

Ход вакцинации и другие вопросы были рассмотрены 19 июля на заседании оперштаба под руководством губернатора Игоря Рудени.

На сегодняшний день в регионе прививку от коронавируса инфекции сделали 268 265 жителей.

Сейчас привиться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону «122», на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

При первых признаках вирусного инфекционного заболевания необходимо обращаться в центры амбулаторной помощи (ЦАП). Они действуют на базе учреждений здравоохранения.

Всего в Верхневолжье открыто 12 ЦАПов. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по телефону «122», через региональный медпортал www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру центра.

В регионе для пациентов с коронавирусом развернута 1861 койка в Областной клинической больнице, Областном клиническом лечебно-диагностической центре, тверских горбольницах №1 и №6, Конаковской, Нелидовской, Кашинской, Вышневолоцкой, Зубцовской и Кимрской ЦРБ, МЧС №141 в Удомле, ДОКБ.

Инфекционные койки также созданы в областном родильном доме, роддоме №2 и родильном отделении Вышневолоцкой ЦРБ.