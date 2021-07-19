За взятку от пьяного водителя взяли под стражу двух сотрудников ДПС в Тверской области

На сотрудников ДПС завели уголовное дело за взятку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

18 июля Осташковский межрайонный суд Тверской области избрал меру пресечения в отношении двух сотрудников ДПС. Мужчин взяли под стражу по подозрению в получении взятки в размере 30 000 рублей от пьяного водителя.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.5 ст.290 УК РФ.

- Суд согласился с мнением заместителя руководителя предварительного следствия и прокурора о невозможности избрания в отношении подозреваемых иной более мягкой меры пресечения, поскольку последние подозреваются в совершении особо тяжкого преступления и, находясь на свободе, могут продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать давление на свидетелей, - сообщает пресс-служба суда.

Постановление на момент публикации в законную силу не вступило.