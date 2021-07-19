В Тверской области мошенник обманул москвичку на 730 000 рублей

Женщина лишилась крупной суммы денег Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В дежурную часть Торжка обратилась 58-летняя жительница Москвы. Женщина сообщила, что неизвестный обманом завладел ее деньгами. Потерпевшая отправила мошеннику 730 000 рублей.

Женщина позвонил лжесотрудник банка и рассказал, что от ее имени поступила заявка на получение кредита. Собеседник убедил, что необходимо оформить займ в банке и перевести деньги на "безопасный" счет.

Потерпевшая выполнила инструкции и лишилась 730 000 рублей.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают личность подозреваемого.