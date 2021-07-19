В лесах Тверской области до 23 июля сохранится высокая пожарная опасность

В лесах Тверской области сохранится высокая пожарная опасность Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области по сообщению регионального ГУ МЧС России в период с 20 по 23 июля сохранится высокая пожарная опасность.

Жителям напоминают о правилах безопасности и о том, что в регионе с 1 июня до 1 сентября действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ на территории лесного фонда.

Нарушение режима влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 тыс. рублей.

- С начала пожароопасного периода 2021 года на территории Тверской области зарегистрировано 19 природных пожаров на площади 61,9313 га, из них 18 лесных пожаров на площади 61,93 га и 1 торфяной пожар на площади 0,0013 га, - рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Тверской области полковник внутренней службы Александр Жуков.

С начала года пожарно-спасательные подразделения на тушение сухой растительности привлекались 762 раза.

Для обеспечения безопасности населения организованы мероприятия по созданию минерализованных полос. Проведено 699 км опашки.