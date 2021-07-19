В Тверской области продолжается ремонт региональных дорог

В Тверской области продолжается ремонт дорог Фото: ПТО

В Тверской области продолжается ремонт дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". В 2021 году работы проводятся на 259 км автодорог регионального значения.

Губернатором Игорем Руденей поставлена задача ключевое внимание уделять качеству работ. Степень готовности и качество ремонта на каждом объекте проверяет сначала рабочая, а потом межведомственная комиссия.

В 2021 году в нормативное состояние приводятся участки региональных автодорог Осташков – Селижарово – Ржев, Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, Торжок – Осташков, Дубна – Кимры – Горицы, Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино, Рамешки – Максатиха, Бежецк – Кесова Гора – Кашин, Торжок – Высокое – Берново – Старица, Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново.

Отремонтированный участок автодороги Осташков – Селижарово – Ржев в Ржевском районе готов к проверке межведомственной комиссии.

На автодороге "Москва – Рига" – Андреаполь – Пено – Хитино в Андреапольском муниципальном округе собираются наносить разметку.

На автодорогах Дубна – Кимры – Горицы, Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское и Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиновоукладывают верхний слой асфальта.

Продолжаются работы также на других объектах, которые вошли в программу в 2021 году.