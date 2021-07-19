Вся жизнь Александра Дёмина связана со спортом Фото: областной спорткомитет

Комитет по физкультуре и спорту Тверской области возглавил Александр Дёмин. С 25 июля 2020 года он исполнял обязанности председателя ведомства. 15 июля 2021 года стал руководителем облспорткомитета без приставки "и.о".

Александру Дёмину 40 лет. Он родился и вырос в Калинине (ныне Твери), с детства занимался баскетболом. Среднее образование получил в спортивном классе средней школы № 18. Учился на факультете физической культуры Тверского госуниверситета. С 1999 по 2003 год играл за клуб "КАМиТ-Университет" в первенстве Студенческой лиги Северо-Запада России и Санкт-Петербурга.

С 2005 года он – судья Российской федерации баскетбола. В 2015 году ему (единственному в Тверской области) была присвоена всероссийская категория.

В 2009 году он возглавил президиум региональной общественной организации "Тверская городская баскетбольная лига". С 2015 по 2017 годы был председателем Тверской областной федерации баскетбола.

При активном участии Александра Дёмина в Тверскую область пришел популярный спортивный проект "Школьная баскетбольная лига "КЭС-Баскет". Вместе с Максимом Дмитриевым он стоял у истоков создания баскетбольного клуба "Тверь".

Преподавал на кафедре спортивных дисциплин факультета физической культуры и спорта ТвГУ.

В 2017 году Дёмин был назначен заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту Тверской области. В 2018-м прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности "Государственное управление и государственная служба".

В 2020 году назначен и.о. руководителя ведомства.

Женат, воспитывает двух дочек.