Губернатор поблагодарил за труд первого в Тверской области полного кавалера Ордена Трудовой Славы

Мария Воронова. Фото: ПТО

Сегодня, 19 июля, отмечает день рождения первый в нашем регионе полный кавалер Ордена Трудовой Славы Мария Ивановна Воронова. С благодарностью за труд к ней обратился губернатор Игорь Руденя.

- Вы прошли славный путь служения Отечеству и своему народу. Самоотверженно добиваясь высоких целей, Вы не раз проявили себя как подлинный патриот, хранитель доблестных трудовых традиций. Ваша трудовая биография - это вдохновляющий пример для молодого поколения жителей нашего региона, - написано в телеграмме, отправленной Марии Ивановне от главы региона.

Мария Воронова родилась в 1937 году в селе Покровское Старицкого района. С 1965 года работала прессовщицей на втором силикатном заводе Калинина.

В начале 80-х она одна умудрялась обслуживать сразу три пресса, и вместо плановых 26 тысяч штук кирпича выдавала за смену 62 тысячи. На комбинат даже приезжали делегации из других городов СССР, чтобы перенимать ее опыт работы.

Свой первый Орден Трудовой Славы Мария Ивановна получила в начале 70-х годов. Второй орден Трудовой Славы - в 1977-м, третий – в 1983-м. Таким образом, она первой в Верхневолжье стала обладателем всех трех степеней этой высокой госнаграды.