В Тверской области поставили новое медицинское оборудование в больницу в Вышнем Волочке

Новый кольпоскоп Вышневолоцкой ЦРБ. Фото: ПТО

В женскую консультацию Вышневолоцкой ЦРБ поступило новое оборудование в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы. Она была утверждена областным правительством в декабре 2020 года.

Если говорить конкретно, в женскую консультацию передан оптический кольпоскоп, который применяется для диагностики состояния шейки матки.

Оснащение учреждений первичного звена оборудованием для диагностики онкозаболеваний позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях. Это значительно повышает эффективность лечения.

- Мы продолжаем системную работу по укреплению здравоохранения Тверской области - это обновление технопарка службы скорой медицинской помощи, ремонт подстанций, а также модернизация первичного звена здравоохранения. Благодаря поддержке Президента России, Правительства РФ мы можем выйти на более качественный уровень оказания медицинской помощи населению, - считает губернатор Игорь Руденя.

По направлению борьбы с онкозаболеваниями нацпроекта «Здравоохранение» новое оборудование поступает и в Тверской областной онкологический диспансер. Как сообщает правительство региона, за два года для учреждения закуплена 91 единица новейшего оборудования.