Следователи выясняют обстоятельства получения ожогов пятилетним мальчиком в Тверской области

Ребенка с ожогами доставили в больницу Фото: областной минздрав

В Тверской области следователи устанавливают обстоятельства получения ожогов пятилетним мальчиком.

ЧП произошло 18 июля в деревне Страхиново Кесовогорского района. Двое малолетних детей находились во дворе дома, где в результате неосторожных действий один из них получил ожоги.

Пострадавшего госпитализировали с термическими ожогами пламенем 1-2 степени.

По данному факту Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.