Тверская полиция инспектирует места массового отдыха горожан

Отдыхающим напомнили о правилах поведения на воде Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

На берегу городского пляжа сотрудники МВД России по городу Твери и члены общественного совета провели профилактический рейд и напомнили людям о безопасном поведении на воде.

Полицейские предупредили граждан, что дети должны посещать водоёмы только вместе со взрослыми и заходить в воду только под их присмотром.

- Родителей, допустивших нахождение детей у воды без контроля взрослых, ждет административный штраф, - сообщили в полиции.

Также полицейские напомнили гражданам о том, что посещение водоёма в состоянии опьянения может привести к трагедии.

Отдыхающим вручили памятки о действиях по спасению утопающих и правилах оказания первой доврачебной помощи.