Трое мужчин украли с предприятия в Тверской области металлические ворота

Злоумышленников разыскала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился представитель мебельной фабрики в Ржеве и сообщил, что неустановленные лица демонтировали металлические ворота и похитили их с территории предприятия. Ущерб составил более 6 000 рублей.

Полицейские приехали на место. В ходе розыска был обнаружен грузовой автомобиль с частями металлических ворот в кузове. Водитель рассказал, что прибыл к мебельной фабрике для перевозки тяжёлого груза. Его встретили трое неизвестных мужчин, погрузили куски металлических ворот и сказали ехать в пункт приёма металла. Их остановил сотрудник предприятия, мужчины скрылись в неизвестном направлении. Похищенное имущество изъято.

Подозреваемых разыскали, они сознались в содеянном. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.