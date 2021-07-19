Жители Твери разработали два онлайн-маршрута по местам памяти о Великой Отечественной войне

В один из маршрутов вошел и танк-памятник геройскому экипажу Степана Горобца Фото: Александр ЖМУЛИН

В рамках проекта Фонда развития моногородов «Прошагай город» разработаны два онлайн-маршрута, объединяющие места памяти и славы Великой Отечественной войны в Твери. руку к этому приложили собственно сами тверитяне.

Как сообщает областное правительство, интерактивные туристические маршруты с фото и описаниями объектов будут размещены на портале Всероссийского историко-просветительского проекта госкорпорации развития ВЭБ.РФ «Герои городов».

По мнению губернатора Игоря Рудени, такие проекты важны для сохранения исторической памяти, патриотического воспитания молодежи.

Первый маршрут называется «За танком Степана Горобца» и повторяет путь героического рейда через оккупированный врагом город экипажем танка Т-34 под командованием Степана Горобца.

Центральными точками маршрута стали памятник экипажу Героя Советского Союза Степана Горобца, Обелиск Победы и историко-архитектурный комплекс «Морозовский городок».

Второй маршрут – «Дорога Победы» – включает девять локаций. Начинается он с Тверского колледжа сервиса и туризма, работу которого в 1941 году прервала Великая Отечественная война. Далее путь проходит по проспекту Победы, улице Героя Советского Союза Евгения Ерофеева, улице Советская. Участникам предлагается также посетить Пантеон Памяти., мемориал труженикам тыла, стелу «Город воинской славы» и Обелиск Победы.