В Торжок из Твери прибыл ковчег с мощами Александра Невского

Ковчег с мощами встретили в Торжке Фото: ПТО

19 июля православные верующие Торжка, Спирово и Выдропужска могут поклониться ковчегу с мощами святого благоверного князя Александра Невского.

С 8:00 ковчег находится в храме святого Михаила Архангела в Торжке, с 16:00 - в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в поселке Спирово, с 17:30 - в храме Смоленской иконы Божией Матери в Выдропужске.

20 июля в 8:00 святыня прибудет в Богоявленский собор Вышнего Волочка, где в 17:00 состоятся торжественные проводы ковчега.

Ковчег прибыл в Тверскую область 11 июля. Вместе с прихожанами в Воскресенском кафедральном соборе Твери святыню встречал губернатор Игорь Руденя.

В год 800-летия со дня рождения великого князя поклониться святыне смогут верующие в 82 городах России и Белоруссии.