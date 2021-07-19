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Общество19 июля 2021 13:12

В Торжок из Твери прибыл ковчег с мощами Александра Невского

Святыня пробудет в Верхневолжье до 20 июля
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Ковчег с мощами встретили в Торжке

Ковчег с мощами встретили в Торжке

Фото: ПТО

19 июля православные верующие Торжка, Спирово и Выдропужска могут поклониться ковчегу с мощами святого благоверного князя Александра Невского.

С 8:00 ковчег находится в храме святого Михаила Архангела в Торжке, с 16:00 - в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в поселке Спирово, с 17:30 - в храме Смоленской иконы Божией Матери в Выдропужске.

20 июля в 8:00 святыня прибудет в Богоявленский собор Вышнего Волочка, где в 17:00 состоятся торжественные проводы ковчега.

Ковчег прибыл в Тверскую область 11 июля. Вместе с прихожанами в Воскресенском кафедральном соборе Твери святыню встречал губернатор Игорь Руденя.

В год 800-летия со дня рождения великого князя поклониться святыне смогут верующие в 82 городах России и Белоруссии.