Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 июля 2021 10:14

Несовершеннолетняя жительница Кимрского района Тверской области вернулась домой

Поиски девушки завершены
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Следователь проводит проверку по факту исчезновения девушки

Следователь проводит проверку по факту исчезновения девушки

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области завершены поиски несовершеннолетней жительницы деревни Князево Кимрского района Тверской области. Ранее следственный комитет начал проверку по факту исчезновения 15-летней девушки. Следователи и полицейские выезжали по месту последнего пребывания девушки. Опрошены родственники. Со слов матери, девушка уехала к сестре в Ярославль, периодически выходила на связь.

В настоящее время она вернулась домой. Будут устанавливаться все обстоятельства ее безвестного исчезновения. По итогам проверки следователь примет процессуальное решение.