Несовершеннолетняя жительница Кимрского района Тверской области вернулась домой

Следователь проводит проверку по факту исчезновения девушки Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области завершены поиски несовершеннолетней жительницы деревни Князево Кимрского района Тверской области. Ранее следственный комитет начал проверку по факту исчезновения 15-летней девушки. Следователи и полицейские выезжали по месту последнего пребывания девушки. Опрошены родственники. Со слов матери, девушка уехала к сестре в Ярославль, периодически выходила на связь.

В настоящее время она вернулась домой. Будут устанавливаться все обстоятельства ее безвестного исчезновения. По итогам проверки следователь примет процессуальное решение.