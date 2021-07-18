В Твери "исторически" разрисовали одну из городских стен

Ребята разрисовали стену накануне Дня города. Фото: VK/"Я живу в Твери"

18 июля в рамках проекта "Иммерсивная музейно-городская программа "Екатерининская миля" - точка сборки городской идентичности Твери" ребята из детской изостудия "Зебра" разрисовали стену у дома №40 в Студенческом переулке. Темами для этого стрит-арта стали исторические сюжеты.

В паблике "Я живу в Твери" сообщается, что название росписи на стене - "Екатерина Великая и Тверь".

Ребята творили спокойно, им никто не мешал. Судя по всему, это дело согласовано с городской администрацией. Также известно, что их поддерживает Тверская городская картинная галерея.

В общем ко Дню города эдакий подарок получился. Еще одна стена приобрела интересный вид в Твери.