В Тверской области в аварии с четырьмя машинами погиб водитель

В аварии погиб водитель. Фото: УГИБДД России по Тверской области

Сегодня в Бежецком районе на 125 км автотрассы «Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжина» произошло страшное ДТП сразу с четырьмя машинами - столкнулись Toyota Camry, Skoda, Kia и Lexus.

Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД России по Тверской области.

Авария произошла по вине водителя Toyota Camry, который выехал на встречку. В результате для него это окончилось трагически - он погиб.

В аварии пострадал человек за рулем иномарки Lexus. Однако, по словам инспекторов дорожно-патрульной службы, его жизни ничего не угрожает. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушибы ноги и руки.

По информации Госавтоинспекции, все водители были трезвы.