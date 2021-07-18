Губернатор посетил богослужение в Спасо-Преображенском храме в День Собора Тверских святых

Губернатор побывал на богослужении. Фото: ПТО

18 июля православные христиане Верхневолжья отмечают День Собора Тверских святых. Губернатор Игорь Руденя не остался в стороне и вместе с верующими присутствовал на богослужении в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Твери.

Божественную литургию отслужил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Также в богослужении участвовали епископ Ржевский и Торопецкий Адриан и бывший глава Тверской митрополии, ныне епископ на покое Виктор.

В Спасо-Преображенском соборе в этот день находятся частицы мощей Тверских святых: благоверного князя Михаила Тверского, благоверной княгини Анны Кашинской, святителя Арсения Тверского, архиепископа Тверского, священномученика Фаддея, преподобноисповедника Сергия (Сребрянского), преподобного Макария Калязинского, преподобного Нила Столобенского, преподобного Ефрема Новоторжского, преподобного Аркадия Новоторжского, преподобного Нектария Столобенского, епископа Тверского, святителя Варсонофия.

Собирать сведения о тверских святых начали по благословению архиепископа Тверского и Кашинского Димитрия в 1897 году. В 1902 году была написана икона Собора Тверских святых, а через два года архиепископ Димитрий освятил престол во втором ярусе колокольни кафедрального собора. С того же 1904-го началось местное почитание святых, живших на территории Тверской епархии.

Через 70 лет архиепископ Калининский и Кашинский Алексий ходатайствовал перед Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом о совершении памяти тверских святых в первое воскресенье после праздника святых апостолов Петра и Павла.

С 1979 года День Собора Тверских святых внесен в календарь Русской православной церкви.