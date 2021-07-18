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Общество18 июля 2021 11:36

За информацию о пропавшем мужчине в Тверской области обещают 100 тысяч рублей

Последний раз его видели в Торжокском районе
Александр ЖМУЛИНАлександр ЖМУЛИН
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Борис Баранчиков пропал в конце июня. Фото: vk/Борис Баранчиков

Борис Баранчиков пропал в конце июня. Фото: vk/Борис Баранчиков

Портал gorodtorzhok.ru сообщает, что за информацию, которая поможет найти Бориса Баранчикова, обещано вознаграждение в 100 000 рублей. Он пропал 28 июня этого года.

Приметы Бориса: рост 1,78 метра, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза, есть борода и усы. Мужчина был одет в камуфляжную куртку, клетчатую сине-белую рубашку, серые спортивные штаны и кроссовки, имелся рюкзак.

Последнее его установленное местонахождение - станция Терешкино в Торжокском районе.

Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам: 89157225566, 89106463434 или 112.