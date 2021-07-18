В городе Западная Двина Тверской области из окна выпал мальчик

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

17 июля в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о том, что в Западной Двине из окна квартиры на 4 этаже ранним утром выпал мальчик 2019 года рождения. О состоянии ребенка информации пока мало, известно, что он выжил и был доставлен в больницу.

Следователи проводят проводят доследственную проверку. Установлено, что мальчик, пока его родители ещё спали, вышел из комнаты, зашёл на кухню, по креслу забрался на подоконник оконного проёма, в котором была открыта одна створка со вставленной в неё москитной сеткой.

- Ребенок облокотился на москитную сетку, в результате чего выдавил её и выпал из окна четвёртого этажа, - уточнили в СУ СК РФ ПО Тверской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.