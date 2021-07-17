В парках Твери организуют занятия дыхательной гимнастикой для переболевших коронавирусом

Гимнастике присутствующих учили тренеры фитнесс-клубов. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Первое занятие на свежем воздухе для переболевших коронавирусом состоялось в Твери на берегу Волги. Перенесшие COVID-19 тверичане выполняли дыхательную гимнастику Стрельниковой.

Гимнастике присутствующих учили тренеры фитнесс-клубов. За процессом присматривали медики - врач-кардиолог Наталь Соколова и главный врач областного лечебно-реабилитационного центра Александр Старцев.

«Я считаю, что это такой опыт, который надо тиражировать для жителей Твери, Тверской области. У нас много красивых парков, скверов. Это абсолютно незатратное мероприятие, нужно лишь собрать желающих позаниматься лечебной физкультурой на свежем воздухе», - цитирует слова Александра Стрельникова пресс-служба Правительства Тверской области.

Кроме бывших пациентов ковидных госпиталей, в первой тренировке приняли участие депутаты, общественники и волонтёры. Их дальнейшая задача – постараться распространить опыт таких восстановительных занятий в Твери и по области.