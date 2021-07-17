Нетрезвый водитель устроил ДТП с тремя машинами на проспекте Победы в Твери

Пострадал сам виновник ДТП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Паровозик" из трёх автомобилей собрался днём 17 июля на одной из главных магистралей Твери - проспекте Победы.

На светофоре стояли два авто - "Тойота" под управлением 35-летнего мужчины и "Вольво", за рулём которой был водитель 46 лет.

В это время сзади в "Вольво" врезалась "четвёрка" ВАЗ. Отечественной машиной управлял мужчина 40 лет. "Вольво" в свою очередь влетела в "Тойоту"

По информации областной Госавтоинспекции у водителя ВАЗа наличествовали признаки алкогольного опьянения.

Пострадал в аварии он сам - получил ушибы и, возможно, сотрясение мозга.