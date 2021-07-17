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Происшествия17 июля 2021 11:55

Под Тверью два человека пострадали по вине пьяного мотоциклиста без водительских прав

Документов на мотоцикл у виновника аварии также не было
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Оформлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ 12.8 ч.3.

Оформлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ 12.8 ч.3.

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Мотоцикл под управлением нетрезвого водителя перевернулся на 36-м километре автодороги Тверь - Лотошино - Шаховская в Калининском районе. Пострадавших в аварии двое - сам водитель, мужчина 37 лет, и его пассажир - 15-летний подросток.

Водитель ехал в шлеме, пассажир - без. У водителя диагностирован перелом костей носа и ожог грудной клетки. Подросток сломал ключицу и плечо.

Отметим, по информации областной Госавтоинспекции, прав на управление мотоциклом у мужчины не было, документов на мотоцикл он также не имел.

Оформлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ 12.8 ч.3 "Управление транспортным средством водителем без прав или лишенным прав, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения".