На константиновских карьерах в Твери появится первый семейный веломаршрут

Любимую горожанами зону отдыха ждёт благоустройство. Фото: Виктория ТУШКОВА

Велодорожка на окраине Твери возьмёт своё начало на Сахаровском шоссе и пройдёт через лесополосу к карьеру в Константиновке. Её длина составит около трёх километров.

Работы по прокладке велодорожки уже начались, сообщает Правительство Тверской области. Работа будет непростая: на особо затапливаемых участках пути будут прокладывать систему дренажа и строить специальные мостки.

Относительно проекта по благоустройству Константиновского карьера ведутся активные дискуссии. 16 июля в Центре современной культуры «Рельсы» обсудили идеи развития проекта. Во встрече приняли участие представители депутатского корпуса, ресторанного бизнеса, спортивной индустрии, двух университетов - тверского госуниверситета и политеха, и просто активные жители Твери.

Все предложенные проекты по благоустройству этой популярной зоны отдыха будут вынесены на общественное обсуждение.