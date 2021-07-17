Участок русла реки Кашинки расчищают в Тверской области

Полностью расчистить участок реки планируют в 2022 году. Фото: ПТО

В Кашинском районе Тверской области начали расчищать от наносов и растительности участок реки в Кашине длиной 610 метров. Работы по расчистке ведёт компания «Подрядчик». Эта организация имеет достаточный опыт: она вела расчистку водоёмов в Крыму, Свердловской, Волгоградской областях и других регионах.

Река Кашинка - левый приток Волги. Её длина 128 километров. До конца 1990-х годов Кашинка была судоходна на на участке от города Кашина до устья, это примерно 19 километров. В Кашинке водится рыба: окунь, судак, уклейка, щука, карась, гутера, плотва.

Полностью расчистить участок реки планируют в 2022 году.

Министерство природных ресурсов приглашает желающих подключиться к общественному контролю за ходом исполнения работ по расчистке русла реки, сообщает Правительство Тверской области.