Дополнительный филиал МФЦ откроют в Ржеве Тверской области

В Ржеве откроют филиал МФЦ на 11 окон Фото: ПТО

В Ржеве Тверской области появится дополнительный филиал МФЦ. Финансирование работ обсудили на заседании Бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени 16 июля.

Второй филиал МФЦ будет расположен в центре города, на улице Большая Спасская. Уже подобрано здание и разработан проект ремонта нового офиса.

- Важно создать комфортные условия обслуживания горожан, внедрить высокие профессиональные стандарты работы филиала, - сказал Игорь Руденя.

В новом филиале откроют 11 окон для приема граждан, обустроят учебный класс, филиал Центра "Мой бизнес", коворкинг и другие функциональные зоны.

В 2021 году приведут в порядок первый этаж здания для приема посетителей, отремонтируют фасад и кровлю, проведут благоустройство территории. В 2022 году ремонтировать будут второй этаж, где разместится филиал Центра "Мой бизнес" и другие объекты.