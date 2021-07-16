Госавтоинспекция Тверской области продолжает сплошные проверки пассажирских автобусов

Госавтоинспекция продолжает проверки межмуниципальных автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области в период с 9 по 15 июля проверяла водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

За указанный период проверено 78 автобусов, выявлено 17 нарушений, в том числе управление автобусами с неисправностями, с которыми запрещено движение.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.