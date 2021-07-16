В Тверь на открытие памятника Андрею Дементьеву приехал Лев Лещенко

Лев Лещенко на открытии памятника Андрею Дементьеву Фото: Виктория ТУШКОВА

16 июля в Твери торжественно открывают памятник поэту Андрею Дементьву. Дата выбрана не случайно. В этот день известный поэт родился. И в этом году ему бы исполнилось 93 года.

На торжественную церемонию открытия, которая проходит на набережной Степана Разина, на берегу Волги, приехали друзья, родственники и поклонники творчества Андрея Дементьева.

С большим букетом роз к сцене прошел певец, народный артист РСФРС Лев Лещенко и исполнил песню на стихи Андрея Дементьева, выступили с речью известный диктор, теле- и радиоведущая, народная артистка РСФСР Алла Шатилова, певец Марк Тишман, актер и телеведущий Тарас Кузьмин, а также вдова поэта Алла Пугач.

На набережной запланирована концертная программа.

А 17 июля в Твери, в Доме поэзии, стартует традиционный конкурс молодых поэтов "Зеленый листок". Он проводится ежегодно по случаю Дня рождения Андрея Дементьева. Для участников проведут мастер-классы известные литераторы и поэты. 18 июля будут подведены итоги конкурса.