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Общество16 июля 2021 15:17

Грозу, ливни и град прогнозируют в Тверской области

МЧС опубликовало предупреждение
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Ухудшение погоды прогнозируют в Тверской области

Ухудшение погоды прогнозируют в Тверской области

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 16 июля в отдельных районах Верхневолжья ожидается гроза, ливневой дождь, град, усиление ветра отдельными порывами 12-17 м/с.

Жителей и гостей региона просят ограничить выход из зданий, не прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Соблюдайте правила дорожного движения. Будьте внимательны и осторожны!