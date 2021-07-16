580 нуждающихся получили продуктовую помощь от Тверской епархии

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В приходах Тверской епархии организована работа по помощи нуждающимся и находящимся в режиме самоизоляции людям. Над этим работают священнослужители, добровольцы и соцработники.

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению выделил 200 тыс. рублей для оказания продуктовой помощи подопечным Тверской епархии. На эти деньги отдел социального служения Тверской епархии закупил около двух тонн продуктов.

На епархиальном сайте опубликован отчёт о социальном служении за месяц с 15 июня по 15 июля. Продуктовую помощь получили 580 нуждающихся, вещевая помощь оказана 776 обратившимся, необходимыми лекарствами обеспечены 79 человек, материальная помощь оказана 42 обратившимся, бесплатные горячие обеды получили более 1000 человек. Кроме того, пятнадцати инвалидам обеды доставляются на дом и ещё сорока людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была оказана помощь с оплатой проезда.