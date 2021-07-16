За неделю в Тверской области у отдыхающих на водоемах украли шесть сотовых телефонов

В полицию за неделю поступило шесть заявлений о краже телефонов от отдыхавших на пляжах региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию с заявлением о краже обратилась 65-летняя женщина, которая стала жертвой вора во время отдыха на берегу Волги в районе села Городня Конаковского района. Она пошла плавать, а когда вернулась обнаружила пропажу сотового телефона, который оставила в сумке на берегу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска смогли быстро задержать подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее судимый житель Конаковского района. Он сознался в краже. Телефон вор хотел продать, но успел.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области, похожие случаи краж телефонов в местах отдыха у водоемов были также зафиксированы в Твери, Бежецке, Нелидово и Торжке:

- Жертвами злоумышленников стали ещё 5 жителей области. Общий ущерб от противоправных действий составил более 49 000 рублей.

Полиция рекомендует всем отдыхающим: не оставлять свои вещи без присмотра при посещении пляжа; не доверять сохранность личного имущества незнакомым людям; не брать на пляж деньги и драгоценности; не складывать личные вещи у себя за спиной – всегда держите их на виду.