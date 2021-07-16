Форма контр-адмирала ВМФ и макеты судов: выставка «Морская слава России» открылась в Тверской области

Выставка будет работать до 15 января 2022 года. Фото: ПТО

Экспозиция в честь Дня Военно-морского флота (он отмечается 25 июля) открылась 16 июля в Вышневолоцком краеведческом музее имени Галины Монаховой. Выставка носит название «Морская слава России» и на ней представлены уникальные экспонаты.

Экспозицию формировали при участии уроженца Вышнего Волочка, контр-адмирала Кирилла Алексеевича Тулина. Большинство экспонатов - его дар музею.

Среди них - полный комплект формы контр-адмирала ВМФ советского периода, макеты фрегата «Олифант», крейсера «Севастополь» и брига «Меркурий». Макеты собирал Кирилл Тулин собственноручно.

Посетители выставки смогут вспомнить о заслугах исследователя Русского Севера, адмирала Петра Федоровича Анжу, а также о роли Вышневолоцкой водной системы в строительстве флота при Петре I и подвигах 425-ти моряков-вышневолочан, призванных на флот в 1943-м году.

Выставка будет работать до 15 января 2022 года.