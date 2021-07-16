В Твери на 97-м году жизни умерла ветеран Великой Отечественной войны Антонина Гордеева

Антонина Гордеева прошла медсестрой почти всю войну. Фото: ПТО

Не стало еще одного участника Великой Отечественной войны - в Твери в возрасте 96 лет скончалась Антонина Гордеева. Соболезнования родным и близким Антонины Филипповны, Тверской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов направил губернатор Игорь Руденя.

Антонина Гордеева родилась в 1925 году в деревне Бельцы под Тверью. В самом начале Великой Отечественной войны она, совсем еще молоденькая девушка, окончила сестринские курсы Красного Креста.

В декабре 1941 года, после освобождения Калинина, устроилась медсестрой в эвакуационный госпиталь 31-й армии.

Старица, Зубцов, Ржев, затем Белоруссия, Восточная Пруссия… Госпиталь следовал за советскими войсками. Сотни километров фронтовых дорог прошла хрупкая девушка Тоня...

После войны работала медсестрой в Ленинграде. потом фельдшером в родном Калинине. 38 лет отдала медицине.

- Жизненный путь Антонины Филипповны – это яркий пример великого мужества и трудолюбия, ответственности за судьбу родной земли. Ратный и мирный труд Антонины Филипповны стал символом выдающихся традиций поколения победителей, завоевавшего для нашей страны мир и создавшего великую державу. Имя Антонины Филипповны Гордеевой навсегда останется в истории Верхневолжья, будет жить в памяти всех, кто знал ее, - говорится в соболезновании от губернатора.

Антонина Гордеева награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За освобождение Белоруссии».

В октябре 2020 года в соответствии с Указом Президента Владимира Путина получила Орден Почёта.

30 июня 2020 года Антонина Гордеева как почетный гость была на открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.