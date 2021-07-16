Судом заблокированы сайты по продаже сертификатов о ЕГЭ в Тверской области

Суд запретил сайты по продаже аттестатов и сертификатов Фото: архив "КП"

Прокуратурой Молоковского района в ходе мониторинга исети Интернет выявлено девять сайтов по продаже и покупке аттестатов о среднем и основном общем образовании и свидетельств о сдаче ЕГЭ.

Прокурор обратился в суд с иском о признании информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора судом удовлетворены.

Решение суда направлено для исполнения в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области.