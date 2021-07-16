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Происшествия16 июля 2021 11:13

Дальнобойщик погиб в ДТП на трассе М-11 в Тверской области

Он столкнулся с другим большегрузом
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Водитель большегруза погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Водитель большегруза погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла днем, 15 июля, на 113 км трассы М-11 "Нева" Конаковского района Тверской области.

45-летний водитель, управляя автомобилем "Мерседес Актрос" в составе с полуприцепом, при движении в сторону Москвы, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с большегрузом "МАН" в составе с полуприцепом под управлением 51-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля "Мерседес" от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.