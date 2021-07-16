Фестиваль авторской песни "Распахнутые ветра" пройдет в Тверской области

Фестиваль традиционно проходит на берегу Селигера Фото: kdm69.ru

Межрегиональный молодежный фестиваль авторской песни памяти Юрия Визбора "Распахнутые ветра" пройдет в Осташкове с 19 по 25 июля.

Летняя творческая школа для молодых авторов и исполнителей традиционно проходит на берегах Селигера в организованном палаточном лагере на территории оздоровительного лагеря "Чайка".

На фестиваль традиционно съезжаются клубы самодеятельной песни, авторы, сольные исполнители, композиторы и поэты из разных регионов страны в возрасте от 14 до 35 лет.

В программе фестиваля: мастер-классы и творческие лаборатории, концерты и конкурс авторской песни. По результатам конкурса жюри определяет Гран-при фестиваля, а также лауреатов и дипломантов по нескольким номинациям.

В этом году ввиду эпидемиологической ситуации принять участие в фестивале можно только при наличии сведений об отрицательных результатах теста на коронавирусную инфекцию, либо сертификата вакцинации от коронавируса.