В Тверской области приступили к фрезерованию дороги Рамешки - Максатиха

На дороге начался процесс фрезерования. Фото: ПТО

В 2021 году в регионе ремонтируется 26 км трассы между Рамешками и Максатихой - с 10 по 36 км. Сейчас там начался процесс фрезерования дорожного покрытия.

Ремонт был начат после того, как с данным вопросом к губернатору Игорю Рудене на личном приёме граждан обратился житель Максатихинского района Михаил Родин.

На объекте после фрезерования существующего асфальтобетонного покрытия уложат выравнивающий и верхний слои нового, а также расчистят полосу отвода от деревьев и кустарника, укрепят обочины, установят барьерное ограждение и дорожные знаки, нанесут дорожную разметку термопластиком.

Ранее были отремонтированы 20 км дороги - первые 10 км со стороны Рамешек и отрезок с 45 км по 55 км в Максатихинском районе.

Всего в 2021 году по нацпроекту должны привести в порядок 259 км региональных автодорог.