Воспитанникам детского сада в Твери рассказали о безопасности на дороге

Дошкольникам напомнили о правилах безопасности Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери госавтоинспекторы провели урок "Азбука безопасности" для воспитанников детского сада №68 в Заволжском районе.

Детям рассказали о правилах безопасного поведения на дороге. Особое внимание полицейские уделили правилам перехода через дорогу. Повторили с ребятам виды пешеходных переходов, значения дорожных знаков, рассказали об отличиях транспортных и пешеходных светофоров, объяснили важность использования световозвращающих элементов на одежде при движении в темное время суток.

Дошкольникам наглядно показали, как работает детске удерживающее устройство и познакомили с устройством патрульного автомобиля ДПС.

Профилактические занятия для дошкольников и школьников проходят во всех образовательных учреждениях Твери и Тверской области.