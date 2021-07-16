Памятник поэту Андрею Дементьеву откроют в Твери 16 июля

Андрею Дементьеву исполнилось бы 93 года Фото: ПТО

16 июля в Твери состоится открытие памятника поэту Андрею Дементьеву. Дата открытия символична. Сегодня знаменитому поэту исполнилось бы 93 года. Он родился 16 июля 1928 года и ушел из жизни 26 июня 2018 года.

- Андрей Дмитриевич – человек-эпоха. Память о нем, его творчество будут всегда с нами. На его примере будет воспитано много талантливых людей, – отметил накануне губернатор Игорь Руденя в вечернем эфире телеканала «Россия 24» Тверь.

Открытие состоится на набережной Степана Разина в 15:30. На время мероприятия будет ограничено движение транспорта на набережной и прилегающих улицах.

Напомним, автор памятника - Народный художник Российской Федерации, скульптор Андрей Ковальчук.

Монумент представляет собой бронзовую скульптуру поэта с накинутым на плечо пиджаком, взгляд устремлен на Волгу. На гранитных стелах высечены строки стихотворений Андрея Дементьева.