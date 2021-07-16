В Ботаническом саду Твери зацвели солнечные крестовники

Крестовники занесены в Красную книгу Тверской области Фото: vk.com/hortus/Мария Кочерова

В Ботаническом саду Твери в переулке Шевченко, 16 зацвели редкие крестовники - Крестовник татарский (Senecio tatarricus) и Крестовник болотный (Senecio paludosus).

Крестовник относится к роду семейства астровые. Это самый крупный род среди всех цветковых растений. По разным данным, в него входят от 1000 до 3000 видов однолетних трав, растений и деревьев.

- Сад гордится тем, что уже многие годы в нашей коллекции живут и роскошно цветут два вида этого рода растения, которые занесены в Красную книгу Тверской области, - написано в группе сада в соцсети.

Крестовники цветут ярко-желтым цветом. Эти яркие и радостные растения делают солнечным даже хмурый день.

Ботанический сад работает ежедневно с 9:00 до 19:00. Вход платный.