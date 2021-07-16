В Твери мужчина украл велосипед из велошеринга

Мужчина украл велосипед и хотел оставить себе Фото: УМВД России по Тверской области

В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился представитель велошеринга и сообщил, что один из велосипедов отсутствует на месте, где был оставлен для последующей аренды, и с него произведён демонтаж блокирующего устройства. Ущерб составил порядка 20 тысяч рублей.

Полицейские установили, что украденный велосипед находится у 52-летнего мужчины, проживающего недалеко от места преступления.

В полиции злоумышленник сообщил, что спилил блокировку болгаркой и хотел оставить велосипед себе. Похищенное имущество изъято и будет возвращено в прокат.

На фигуранта завели уголовное дело по статье "Кража".