В Твери продолжается благоустройство Мигаловской набережной

На Мигаловской набережной состоялось выездное совещание Фото: администрация Твери

15 июля глава Твери Алексей Огоньков провёл выездное совещание на Мигаловской набережной. В настоящее время на объекте ведется благоустройство. Значительный объём работ уже выполнен.

Проводится бетонирвание подпорной стенки, на 75% уложена георешётка с засыпкой грунта, также на 75% проведена ливневая канализация, высажена половина газонов и проведена планировка тротуаров. Закончено устройство всех 12 парковочных карманов, в них уже уложен нижний слой асфальта. Готовят к установке малые архитектурные формы, лавки, урны, спортивные тренажёры и детскую площадку.

Мигаловская набережная – один из основных объектов, которые будут благоустроены в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2021 году. Объект для благоустройства выбрали сами жители Твери.