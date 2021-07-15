В Тверской области с 12 августа будут выдавать бесплатные комплекты школьной формы многодетным семьям

В этом году проделана серьезная подготовка, чтобы выдача бесплатных комплектов школьной формы не вызывала нареканий. Графика: ПТО

15 июля в прямом эфире на ТВ губернатор Игорь Руденя ответил на вопрос о выдаче бесплатных комплектах школьной формы для учащихся 1-5 классов из многодетных семей.

Игорь Руденя рассказал, что это ежегодная мера поддержки и форму в этом году начнут выдавать с 12 августа. Обратиться за бесплатным комплектом, а также поменять его, если вдруг не совпал размер, можно будет до 15 октября.

Игорь Руденя уточнил, что в этом году проделана серьезная подготовка, чтобы выдача комплектов школьной формы не вызывала нареканий и прошла организовано.