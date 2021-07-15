В Твери представили издание к 150-летию со дня рождения фотографа Ивана Тачалова

На презентации книги. Фото: Кристина Белякова

15 июля в столице Верхневолжья состоялась презентация книги «Фотография И.А. Тачалова. Тверь начала XX века в объективе фотографа на открытках, фотографиях и в архивных документах». Интерес к этому событию проявил губернатор Игорь Руденя.

Издание выпущено к 150-летию со дня рождения известного тверского фотографа Ивана Тачалова. Автор книги - правнучка мастера Виктория Бурмистрова - Тачалова.

Глава региона поблагодарил автора, всех, кто оказал содействие в издании книги.

- Уникальные работы. С интересом листал страницы книги, смотрел на фотографии - лица людей, семейные композиции, виды Твери. Эти фотографии дают нам возможность увидеть, как изменился наш город за сто лет. Уверен, что книга вызовет большую заинтересованность у молодого поколения, - отметил Игорь Руденя.

Глава региона выступил с инициативой об установке в столице Верхневолжья памятника Ивану Тачалову. Также высказал идею, что фотографии мастера могли бы войти в контент мультимедийного парка «Россия - Моя история» в Твери.

Автор передала в дар региону 30 книг.

Книга «Фотография И.А. Тачалова…» в общей сложности содержит около 400 иллюстраций. В ней впервые представлена полная коллекция старинных открыток с видами Твери и её окрестностей.

СПРАВКА КП

Иван Тачалов родился 20 июня 1871 года в селе Хвастово Тверского уезда, ныне Заволжское сельское поселение Калининского района.

В 1906 году он открыл свое первое фотографическое заведение в городе Твери на пересечении Трехсвятской и Новоторжской улиц.

Создал более 70 фотографий Твери. В 1915-ом снимал прибытие императора Николая II в Тверь.

В Госархиве Тверской области хранится фотография «Первый рейс первого автобуса г. Твери», выполненная Иваном Тачаловым 9 июня 1923 года.