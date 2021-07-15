Для сирот и детей из многодетных и неполных семей откроют бесплатные спортивные секции в Тверской области

Тверь Ржев и Кувшиново первыми откроют бесплатные секции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новом учебном году в Тверской области бесплатными станут спортивные секции для детей-сирот (детей, оставшихся без попечения родителей), а также ребят из многодетных, неполных и нуждающихся семьей.

Соглашение об этом было заключено между региональным Минсемьи, Тверской епархией и региональными отделениями Федераций рукопашного боя, комплексного единоборства и бокса.

На первом этапе бесплатные спортивные секции будут открыты в трёх городах - Твери, Ржеве и Кувшиново. По информации пресс-службы регионального Правительства, впоследствии этот опыт распространят на всю Тверскую область.