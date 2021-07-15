В Тверской области дорожают свежая капуста и колбаса

И правда - кусаются!
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
В Тверской области за неделю с 6 по 12 июля серьёзно выросла в цене свежая капуста, а также колбаса и детские мясные консервы.
Белокочанная прибавила в цене более 9%. За килограмм капусты в магазинах региона просят в среднем 46 рублей 24 копейки. Полукопчёная колбаса подорожала на 4,5% (средняя цена за кило - 561 рубль 11 копеек), а детские консервы - более чем на 3% (862,5 рубля за ккилограмм).
Топ наиболее сильно подорожавших за неделю продуктов выглядит следующим образом:
Капуста белокочанная свежая (+9,19%)
Колбаса полукопчёная и варёно-копчёная (+4,51%)
Консервы мясные для детского питания (+3,25%)
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом (+2,79%)
Творог жирный (+2,52%)
Маргарин (+2,29%)
Печенье (+2,17%).
Подешевели картофель (-8,6%), лук репчатый (-7,43%) и морковь (-2,48%).