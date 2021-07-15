В Твери пройдут улиточные бега

Традиционный семейный праздник пройдет 18 июля Фото: vk.com/hortus

18 июля Ботанический сад Тверского госуниверситета приглашает жителей на семейное мероприятие "Праздник середины лета".

Гостей ждут увлекательные прогулки по саду, мастер-классы, а также бега улиток.

- Вы можете выбрать своего любимого бегуна из лучших и самых быстрых виноградных улиток, которые проживают в саду или принести свою улитку-чемпиона. Для ахатин и других видов улиток будут организованы отдельные забеги, - написали организаторы в группе Ботанического сада в соцсети.

Всех победителей ждут призы.

Начало праздника в 12:00.