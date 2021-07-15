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Общество15 июля 2021 14:03

Автомобилистов Тверской области предупредили о передвижении воинских колонн

Будьте внимательны на дорогах
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Водителей предупредили о передвижении воинских колонн Фото: архив "КП"

Водителей предупредили о передвижении воинских колонн Фото: архив "КП"

Управление Росгвардии Тверской области предупредлило автовладельцев о передвижении воинских колонн на автодорогах Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Проезд запланирован в период с 12 по 30 июля.

Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники.