Автомобилистов Тверской области предупредили о передвижении воинских колонн

Водителей предупредили о передвижении воинских колонн Фото: архив "КП"

Управление Росгвардии Тверской области предупредлило автовладельцев о передвижении воинских колонн на автодорогах Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Проезд запланирован в период с 12 по 30 июля.

Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники.